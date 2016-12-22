В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество, 08:37
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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Греции произошло землетрясение, магнитуду которого специалисты оценили в 4,6. Толчки ощущались в Афинах, а также в центральной части страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальную обсерваторию.
По предварительной информации, эпицентр находился в районе Коринфского пролива, на глубине около пяти километров. В свою очередь Геологическое агентство США указало, что эпицентр находился примерно в 79 километрах от Афин, а магнитуда землетрясения составила 4,9.Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.