В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,4

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло около острова Лефкас в Ионическом море на юго-западе Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, землетрясение произошло около 6:50 по местному времени. Очаг находился на глубине 5 км на расстоянии 29 км к юго-западу от острова.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Центр несколько раз пересматривал параметры землетрясения. Изначально специалисты оценили магнитуду в 5,2, пишет Reuters. Греческие газеты, в том числе News Bomb, пишут, что она достигала лишь 4,3, со ссылкой на данные EMSC. Эпицентр при этом находился в 22 км от Лефкаса на глубине 2 км.

Угрозу цунами не объявляли.

В конце июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Иране. В этот же день явление повторилось, магнитуда составила 5,6. В результате никто не пострадал.