Власти Нью-Дели на два дня закрыли школы из-за самого грязного воздуха в мире

В Нью-Дели на два дня закрыли начальные школы из-за загрязнения воздуха

Смог утром в Нью-Дели, Индия, 3 ноября 2023 года (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Начальные школы в Нью-Дели решили закрыть на два дня из-за сильного загрязнения воздуха, сообщил главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал в X (Twitter).

«В связи с ростом уровня загрязнения воздуха все государственные и частные начальные школы в Нью-Дели будут закрыты в течение следующих двух дней», — написал Кеджривал.

По данным мониторинговой компании IQAir, качество воздуха в индийской столице достигло отметки «опасно». Главный загрязнитель — мелкодисперсные частицы PM2.5, которые вредят кровеносной и дыхательной системам. Эти частицы — мельчайшие кусочки асфальта, автомобильных покрышек, сульфатов и нитратов. Также они образуются из оксидов азота и серы.

Концентрация PM2.5 в Нью-Дели в 53,4 раза выше рекомендуемого среднегодового значения качества воздуха по оценке Всемирной организации здравоохранения.

Региональная комиссия по управлению качеством воздуха приняла «антикризисные» меры, среди которых, в частности, поощрение использования общественного транспорта и работы из дома, когда это возможно.

В ноябре 2018 года Чикагский университет назвал Индию одной из стран с самым загрязненным воздухом. По данным ученых, из-за загрязнения воздуха люди в Индии живут на 4,3 года меньше, чем могли бы. В северных районах государства этот показатель еще выше: в штате Уттар-Прадеш — на 8,6 года, в штате Харьяна — на 7,5 года.