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Технологии и медиа ,  
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Индия впервые запустила ракету в рамках пилотируемой космической миссии

Индия впервые запустила ракету в рамках пилотируемой космической программы
Фото: ISRO / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: ISRO / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках собственной пилотируемой космической программы «Гаганьян». Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в X (ранее — Twitter).

Изначально ракету планировали запустить в 8:00 по местному времени (5:30 мск), однако старт перенесли на полчаса. Затем его сместили еще раз — на 8:45 по местному времени (6:15 мск). Как пояснил глава ISRO Сридхара Сомнатх, пуск отложили из-за погодных условий. В итоге ракета стартовала в 10:00 по местному времени (7:30 мск).

Около 7:45 мск (10:15 по местному времени) ISRO объявила, что тестовый пуск прошел успешно.

Организация также испытывала систему спасения экипажа. По информации ISRO, она отработала штатно.

Во время старта ракеты двигатели нижней ступени заработали, однако спустя секунды пламя потухло. Позднее Сомнатх пояснил, что бортовой компьютер, который управлял пуском, приостановил его из-за неполадок.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил после успешного пуска, что этот шаг приближает страну к реализации собственной пилотируемой космической программы.

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Название проекта «Гаганьян» (от санскр. «гагана» — небеса) означает «небесный корабль». Запуск миссии запланирован на 2025 год. Ожидается, что ракета-носитель выведет на низкую околоземную орбиту на высоту около 400 км модуль с экипажем, который проведет там три дня и вернется на Землю.

К 2035 году Индия планирует завершить строительство собственной космической станции, а к 2040 году отправить человека на Луну.

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Теги
Индия запуск ракеты космос космическая программа пилотируемый полет
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