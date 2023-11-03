Путин назвал дирижера Темирканова великим музыкантом и творцом

Юрий Темирканов и Владимир Путин (слева направо) перед началом гала-концерта, посвященного 80-летию дирижера Ю.Темирканова в Большом зале филармонии, 2018 год (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Юрий Темирканов был «выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом», заявил президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким умершего дирижера.

Президент назвал смерть Темирканова «огромной, невосполнимой потерей». «Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Дирижер Юрий Темирканов умер 2 ноября. Ему было 84 года. Церемония прощания пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 5 ноября.

Темирканов был художественным руководителем Санкт-Петербургской (ранее Ленинградской) филармонии с 1988 года. До февраля 2022-го также руководил академическим филармоническим оркестром.

В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский, Лондонский филармонический, театра «Ла Скала» и др., сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Народный артист России Темирканов был удостоен государственных наград СССР и России, включая ордена Ленина и «За заслуги перед Отечеством» I степени, а также ряда наград зарубежных государств.