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Путин назвал дирижера Темирканова великим музыкантом и творцом

Путин выразил соболезнования близким дирижера Юрия Темирканова
Юрий Темирканов и Владимир Путин (слева направо) перед началом гала-концерта, посвященного 80-летию дирижера Ю.Темирканова в Большом зале филармонии, 2018 год
Юрий Темирканов и Владимир Путин (слева направо) перед началом гала-концерта, посвященного 80-летию дирижера Ю.Темирканова в Большом зале филармонии, 2018 год (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Юрий Темирканов был «выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом», заявил президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким умершего дирижера.

Президент назвал смерть Темирканова «огромной, невосполнимой потерей». «Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Дирижер Юрий Темирканов умер 2 ноября. Ему было 84 года. Церемония прощания пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 5 ноября.

Темирканов был художественным руководителем Санкт-Петербургской (ранее Ленинградской) филармонии с 1988 года. До февраля 2022-го также руководил академическим филармоническим оркестром.

В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский, Лондонский филармонический, театра «Ла Скала» и др., сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Народный артист России Темирканов был удостоен государственных наград СССР и России, включая ордена Ленина и «За заслуги перед Отечеством» I степени, а также ряда наград зарубежных государств. 

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Теги
дирижер филармония Владимир Путин соболезнования
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