Умер дирижер Юрий Темирканов

Юрий Темирканов был удостоен звания народного артиста СССР, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы и США

Юрий Темирканов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Дирижер, народный артист СССР и художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет, сообщается на сайте учреждения.

Темирканов был художественным руководителем филармонии с 1988 года. До февраля 2022-го он также руководил академическим филармоническим оркестром. После его ухода с этой должности главным дирижером оркестра стал народный артист России Николай Алексеев.

Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике, он начал заниматься музыкой в возрасте девяти лет. В 13 лет переехал в Ленинград, затем окончил Ленинградскую консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования. В 1966 году стал победителем Всесоюзного конкурса дирижеров.

С 1966 по 1988 год Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии и Кировского (Мариинского) театра. За это время в репертуар последнего вошли «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Война и мир» и другие спектакли в постановке Темирканова.

В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский и Лондонский филармонический, театра «Ла Скала» и другие. Также сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Темирканов получил государственные премии СССР и России за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», командором ордена Звезды Италии и кавалером японского ордена Восходящего солнца.