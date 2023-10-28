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Летевший из Москвы в Бишкек самолет сел в Самаре из-за неполадок

В Самаре по техническим причинам сел летевший из Москвы в Бишкек самолет
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Самаре по техническим причинам сел летевший из Москвы в Бишкек самолет, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании «Аэротрафик» выполнял рейс № YK884. Судно приземлилось в аэропорту Курумоч. На борту находились 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

РБК направил запрос в авиакомпанию Avia Traffic Company и обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Самары.

Телеграм-канал Mash сообщил, что самолет подал над Самарой сигнал бедствия.

В середине октября самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что «бортпроводники применили средства сдерживания в отношении деструктивного пассажира для обеспечения безопасности полета во время выполнения рейса». Посадку совершили в ближайшем аэропорту Красноярска, пассажира передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

По данным телеграм-канала Baza, через несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из приморских частей требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета и пытался зайти в кабину пилота. После этого его решили передать полиции.

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Самара самолет Бишкек Киргизия Москва
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