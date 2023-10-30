ЦБ Казахстана оценил масштабы наркоторговли с помощью карт нерезидентов

ЦБ Казахстана объяснил предложение ужесточить открытие банковских счетов иностранцам борьбой с продажей наркотиков. Казахстанские банки популярны у россиян для открытия карт Visa и Mastercard, и ограничения могут на это повлиять

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Национальный банка Казахстана выявил около 1,5 тыс. банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 руб. стоит около 5 тенге), которые были открыты иностранцами и использовались для незаконной продажи наркотических средств. Из-за этого Нацбанк разработал предложения по ужесточению условий для открытия карт нерезидентами, рассказал РБК представитель казахстанского регулятора.

«На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платежных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тыс. таких платежных карточек с оборотом в несколько миллиардов тенге», — сказал представитель Нацбанка.

Для борьбы с незаконным распространением наркотических средств Агентство по финансовому мониторингу, Национальный банк Казахстана, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выработали свои предложения, добавил представитель регулятора. Нацбанк Казахстана 26 октября опубликовал проект постановления, который обяжет банки открывать карты иностранцам только при их личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана. Такими документами могут быть трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т.д. Инициатива находится на публичном обсуждении до 9 ноября.

«По итогам полученных позиций будет выработан механизм, направленный на предотвращение и минимизацию рисков использования платежных инструментов и сервисов финансовых организаций в преступных целях», — подчеркнул представитель регулятора. Он добавил, что предлагаемые поправки не направлены на создание препятствий и барьеров для добропорядочных клиентов банков.

В проекте постановления говорится, что выпуск платежной карты будет осуществляться временно пребывающему или постоянно проживающему в Казахстане иностранцу «при условии представления ими, соответственно, разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание». Согласно закону «О правовом положении иностранцев» в Казахстане существует два статуса: «постоянно проживающие» и «временно пребывающие» иностранцы. К «постоянно проживающим» относятся иностранцы, получившие разрешение на временное и постоянное проживание в стране, а «временно пребывающими» иностранцами считаются те, которые находятся в Казахстане на «ином законном основании». Представитель Нацбанка Казахстана не ответил на вопрос РБК, будет ли действие нового постановления распространяться на иностранцев, которые законно въехали на территорию страны, но не получили разрешения на временное или постоянное проживание.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Чтобы иметь возможность использовать безналичные платежи за рубежом, россияне начали массово открывать карты МПС в иностранных банках. Наиболее простые условия открытия предлагали банки близлежащих стран, в том числе Казахстана.

Россияне могли открывать карты, как лично обратившись в отделение банка, так и удаленно через специальные сервисы по доверенности. Уже сейчас ряд банков закрывает эту схему. Например, Белорусский народный банк (БНБ-Банк) с 26 сентября прекратил обслуживание нерезидентов, которые стали клиентами банка по доверенности.

ЦБ Казахстана в своем обзоре о финансовой стабильности республики отмечал, что в июне и июле 2022 года было выпущено 50,7% от общего числа новых карт за весь 2022 год. Это, по его мнению, «может быть связано с феноменом «карточного туризма», вызванного спросом со стороны граждан России». По итогам 2022 года число карт международных платежных систем в Казахстане увеличилось на 8,35%, до 42,9 млн карт. Однако это минимальный показатель роста за пять лет. В других соседних с Россией странах годовые темпы прироста были выше, чем в 2021 году.