Власти выдворят из России семью мигрантов после избиения школьника их ребенком

Власти выдворят из России семью мигрантов после избиения их сыном ребенка

Власти намерены выдворить из России семью мигрантов, ребенок из которой избил мальчика в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Полиция начала проверку после появления в сети кадров, на которых нижегородский школьник бьет другого в туалете учебного заведения. Видеозапись и фотографии были опубликованы в интернете в конце октября, пишет портал NN.ru.

Инцидент произошел в школе № 76, пишет издание. По данным полиции, драка случилась в середине сентября.

После появления кадров полиция проверила «уроженцев ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта» и пришла к выводу, что те нарушили правила миграционного учета, сказано в сообщении. Так, 41-летний мужчина нарушил требования учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда из России после истечения срока пребывания. Трое детей пары, по информации ведомства, не состояли на миграционном учете.

В отношении мужчины и женщины составили протоколы по 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Суд оштрафовал их и постановил депортировать из России вместе с тремя несовершеннолетними детьми.

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