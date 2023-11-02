Власти выдворят из России семью мигрантов после избиения их сыном ребенка
Власти намерены выдворить из России семью мигрантов, ребенок из которой избил мальчика в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.
Полиция начала проверку после появления в сети кадров, на которых нижегородский школьник бьет другого в туалете учебного заведения. Видеозапись и фотографии были опубликованы в интернете в конце октября, пишет портал NN.ru.
Инцидент произошел в школе № 76, пишет издание. По данным полиции, драка случилась в середине сентября.
После появления кадров полиция проверила «уроженцев ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта» и пришла к выводу, что те нарушили правила миграционного учета, сказано в сообщении. Так, 41-летний мужчина нарушил требования учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда из России после истечения срока пребывания. Трое детей пары, по информации ведомства, не состояли на миграционном учете.
В отношении мужчины и женщины составили протоколы по 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Суд оштрафовал их и постановил депортировать из России вместе с тремя несовершеннолетними детьми.
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