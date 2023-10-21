Хинштейн: в Самаре против мигрантов, нападавших на школьников, возбудили дело

В Самаре возбудили дело против группы мигрантов, нападавших на школьников

Фото: СК РФ

В Самаре против мигрантов, нападавших на местных жителей, возбудили уголовное дело о грабеже. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в нижней палате парламента Самарскую область.

«Участники молодежной банды мигрантов, терроризирующих школьников в Ленинском районе Самары, <...> установлены полицией. Самарским СУ СК уже возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж)», — написал депутат.

Хинштейн уточнил, что все задержанные — несовершеннолетние. Кроме одного — уроженца Узбекистана.

Накануне Хинштейн рассказал, что получил письмо от жительницы Самары, которая пожаловалась на банду, которая терроризирует школьников Ленинского района, отбирая у них вещи и нападая на улице. Депутат попросил местную полицию срочно вмешаться.

В середине октября в Самаре задержали семерых мигрантов, участвовавших в массовых драках, против них Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью.