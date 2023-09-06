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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Суд в Москве продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук до ноября
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 4 ноября, они были задержаны в мае. Дело связано с пьесой «Финист Ясный Сокол», в которой рассказывается о женщинах, уехавших в Сирию к представителям радикального ислама
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма, сообщил телеграм-канал московских судов.

Ранее режиссеру и драматургу продлевали арест до 10 сентября.

«Хамовнический районный суд города Москвы 6 сентября 2023 года продлил срок содержания под стражей Беркович Е.Б. и Петрийчук С.А. до 4 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. Против них возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Поводом стала пьеса «Финист Ясный Сокол», которую Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Постановка рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски».

По версии следствия, в пьесе содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). В основу дела против девушек легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. «Согласно их исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России), а также идеология радикального феминизма», — говорила ранее адвокат Беркович Ксения Карпинская.

Российский федеральный центр экспертизы (РФЦЭ) при Минюсте назвал «деструктологическую судебную экспертизу» ненаучной. В ведомстве отметили, что деструктология не является наукой, областью техники, искусства или ремесла. Заключение эксперта должно основываться на «положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».

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В центре добавили, что по делам о терроризме и экстремизме назначаются и проводятся судебные лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы, которые проводит РФЦСЭ.

В июле стало известно, что новую экспертизу текста пьесы проведет ФСБ.

После возбуждения уголовного дела за Беркович поручились десятки деятелей культуры и искусства, среди которых Павел Лунгин, Константин Райкин, Нюта Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие. Народный артист России Александр Розенбаум призвал «включить заднюю» в этом деле. «Я считаю, что переборщили сильно», — сказал он.

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София Шошина
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