Правительство одобрило выделение ₽1,27 трлн на инвестпрограмму РЖД в 2024 году

Кабмин одобрил инвестпрограмму РЖД на 2024 год в объеме ₽1,27 трлн

Фото: РЖД / ТАСС

Правительство одобрило проект финансирования РЖД на 2024 год в размере 1,27 трлн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что около половины средств пойдет на создание магистральной инфраструктуры, треть — на обновление и ремонт железнодорожных путей и мостов, тоннелей, станций и вокзалов, внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения.

К концу 2024 года ожидается, что провозную способность Восточного полигона (объединяет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали (БАМ) ) увеличат до 180 млн т.

«Коммерсантъ» писал в октябре, что инвестиционная программа РЖД в октябре может увеличиться на 7% — до 1,27 трлн руб. Фокус сохранится на развитии Восточного полигона, куда планируют направить 366 млрд руб.

Расширение пропускной способности Восточного полигона предусматривает Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, принятый в 2018 году. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин призвал как можно скорее увеличить провозные мощности Восточного полигона.

Глава РЖД Олег Белозеров говорил в феврале, что в 2023 году перевозки на Восток впервые в истории превысили количество перевозок на Запад. По его словам, компании пришлось перестроить все процессы, поскольку более 700 компаний «поехали на Восток». 11 сентября он повторил, что «погрузка на Восток бьет опять все рекорды».