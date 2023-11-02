Меликов прокомментировал кадры поиска еврея в двигателе самолета. Видео

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Глава Дагестана Сергей Меликов фразой «над нами весь мир смеется», прокомментировал кадры, где один из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы заглядывает в двигатель самолета.

«Зачем на фюзеляже или под крылом воздушного судна, турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. <...> Над нами же весь мир смеется благодаря вот этим проходимцам», — заключил он.

В ночь на 30 октября в аэропорт Махачкалы прибыла толпа, которая заблокировала международный терминал, а позднее прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Беспорядки начались из-за информации о прилете регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что среди пассажиров самолета — как людей с двойным гражданством, так и только с израильским или российским — никто не пострадал. Все они были вывезены из Махачкалы, добавил он.

Меликов заявил, что ответственность должны понести те, кто совершил «уголовные или административные правонарушения», например те, кто устраивал погромы и нападал на полицейских.