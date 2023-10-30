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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Работино

Минобороны России: военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области, сообщило Минобороны России.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино», — говорится в ежедневной сводке.

По оценкам Минобороны, потери украинской стороны составили до 220 человек ранеными или убитыми.

Кроме того, ВСУ потеряли два танка, в том числе немецкий Leopard, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также российские военные поразили две американские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу «Мста-Б».

Работино расположено в центре Запорожской области, на пути из города Орехова, контролируемого Украиной, в Токмак, подконтрольный России. Токмак находится на «стратегическом перекрестке», путь от которого на юг ведет к Мелитополю.

Ранее в ведомстве сообщили, что за неделю с 21 по 27 октября российские военные отразили 19 атак ВСУ на запорожском направлении в районах Работино и Вербовое.

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В начале октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные занимают выгодные позиции в районе Работино.

Ранее он заявил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны тогда уточнили, что «изменений в тактическом положении российских войск» в этом районе не было.

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Минобороны Работино Запорожская область ВСУ
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