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Госдума одобрила сохранение пособий при досрочном выходе из декрета

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Изменения были внесены в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс.

Законопроекты подготовлены по поручению президента России. По действующему закону, родители, вернувшись на работу, автоматически теряют право на пособие по уходу за ребенком. После окончательного принятия эти поправки позволят сохранить выплаты.

Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тыс. руб. «Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Госдума декрет выплаты
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