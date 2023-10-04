Правительство одобрило декретные выплаты после выхода на работу на полный день

Правительство одобрило проект о декретных выплатах после выхода на работу

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Правительственная комиссия одобрила инициативу Минтруда, по которой родители смогут получать декретные выплаты после выхода на работу на полный день, сообщила РБК пресс-служба кабмина.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации» был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 2 октября 2023 года», — отметили в пресс-службе.

Законопроект предполагает, что родители и опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, смогут получать декретное пособие даже после возвращения к работе на полный день.

Сейчас по статье 256 ТК на пособие могут рассчитывать только те, кто работает неполный день или из дома. Брать декретный отпуск и получать соответствующие выплаты может не только мать ребенка, но и его отец, бабушка, дед, другой родственник или опекун.

В июне президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме) предложил изменить законодательство в пользу женщин, решивших выйти на работу раньше, чем через полгода после родов, и на полную ставку.

В августе инициатива была оформлена в качестве официального поручения главы государства.