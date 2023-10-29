В Петербурге полиция задержала группу нанятых для розыгрыша «омоновцев»
На Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге полиция задержала группу актеров, которые в форме, напоминающей форму ОМОНа, и муляжами автомата Калашникова по заказу инсценировали арест участников коуч-встречи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве сообщили, что два жителя Москвы — 34 и 37 лет — заказали «маски-шоу» для розыгрыша участников коуч-встречи. По сценарию мужчины в форме силовиков, вооруженные оружием для игры в страйкбол, должны были инсценировать арест гостей.
«Фонтанка» пишет, что девять мужчин в форме ОМОНа с автоматами вышли на «задержание» из гражданского автомобиля Hyundai. Это были актеры, работающие в компании, которая специализируется на розыгрышах с участием людей в форме. Ее услугами воспользовались два бизнесмена из столицы — они устроили коуч-встречу для знакомых.
Полицейские задержали 17 участников розыгрыша. «Фонтанка» и Baza писали, что силовики задержали 21 человека. Среди них — судимый за убийство и за умышленное причинение средней тяжести и вреда здоровью.
Против них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Также сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы. «Бутафорская униформа и снаряжение изъяты», — заключили в ведомстве.
18 октября полиция Кемеровской области задержала мужчину, который переоделся в форму сотрудников правоохранительных органов и обнимал прохожих. Его арестовали на сутки и оштрафовали на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия (ч. 1 ст. 17.12 КоАП). Задержанный объяснил свое поведением желанием «создать для прохожих хорошее настроение». В региональном МВД РБК рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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