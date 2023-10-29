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В Петербурге полиция задержала группу нанятых для розыгрыша «омоновцев»

В центре Петербурга полицейские задержали людей в форме ОМОНа
В центре Петербурга фейковые «спецназовцы» по заказу разыграли арест участников коуч-встречи. После этого настоящие полицейские задержали участников акции — составили против них 17 протоколов и возбудили одно уголовное дело

В Петербурге полиция задержала группу нанятых для розыгрыша «омоновцев»
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На Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге полиция задержала группу актеров, которые в форме, напоминающей форму ОМОНа, и муляжами автомата Калашникова по заказу инсценировали арест участников коуч-встречи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что два жителя Москвы — 34 и 37 лет — заказали «маски-шоу» для розыгрыша участников коуч-встречи. По сценарию мужчины в форме силовиков, вооруженные оружием для игры в страйкбол, должны были инсценировать арест гостей.

«Фонтанка» пишет, что девять мужчин в форме ОМОНа с автоматами вышли на «задержание» из гражданского автомобиля Hyundai. Это были актеры, работающие в компании, которая специализируется на розыгрышах с участием людей в форме. Ее услугами воспользовались два бизнесмена из столицы — они устроили коуч-встречу для знакомых.

Полицейские задержали 17 участников розыгрыша. «Фонтанка» и Baza писали, что силовики задержали 21 человека. Среди них — судимый за убийство и за умышленное причинение средней тяжести и вреда здоровью.

Против них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Также сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы. «Бутафорская униформа и снаряжение изъяты», — заключили в ведомстве.

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18 октября полиция Кемеровской области задержала мужчину, который переоделся в форму сотрудников правоохранительных органов и обнимал прохожих. Его арестовали на сутки и оштрафовали на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия (ч. 1 ст. 17.12 КоАП). Задержанный объяснил свое поведением желанием «создать для прохожих хорошее настроение». В региональном МВД РБК рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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София Шошина
МВД Санкт-Петербург Ленинградская область хулиганство
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