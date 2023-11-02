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Политика ,  
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В Узбекистане начались переговоры Макрона и Мирзиёева

Шавката Мирзиёева и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Шавката Мирзиёева и Эмманюэль Макрон (Фото: president.uz)

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщила пресс-служба узбекского правительства. «Затем начались переговоры на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В соответствии с программой визита в рамках переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-французских отношений в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры Узбекистана и Франции также примут участие в работе совместного бизнес-форума с участием ведущих компаний и банковско-финансовых институтов двух стран. По итогам саммита предусматривается принятие ряда межправительственных и межведомственных соглашений, а также пакета торгово-инвестиционных договоренностей.

Эмманюэль Макрон прибыл в Самарканд накануне, 1 ноября, и осмотрел достопримечательности города. Официальный визит президента Франции станет завершающей точкой в его центральноазиатском турне — до этого Макрон посетил Казахстан.

Там он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Теги
Узбекистан Франция Шавкат Мирзиеев Эмманюэль Макрон
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