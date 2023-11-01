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Политика ,  
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Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим

Токаев: визит Макрона в Казахстан 1 ноября — исторический
Касым-Жомарт Токаев (слева) и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев (слева) и Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Астану — исторический, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», — сказал он во время переговоров с Макроном в резиденции президента.

Макрон в ответ заявил, что Франция и Казахстан — «важные экономические партнеры». Помимо этого французский лидер отметил, что во время визита главы государств смогут «продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет».

Президент Франции прилетел в Казахстан утром 1 ноября. По данным источников Politico и Bloomberg, он намерен добиться расширения поставок урана из Казахстана для ядерных реакторов республики. По сведениям агентства, у его центральноазиатского турне есть и вторая цель — склонить республики к отдалению от России за счет развития связей с Европой.

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Касым-Жомарт Токаев Казахстан Франция Эмманюэль Макрон
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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