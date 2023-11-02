 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

МИД раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции против ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Идея Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС чревата эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «РИА Новости».

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил международной коалиции, которая была создана для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), бороться также и с палестинской группировкой ХАМАС.

«Французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников», — сказала Захарова. По ее словам, если Франция хочет внести свой вклад в разрешение ситуации в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

«Именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров по обсуждению всех спорных вопросов», — указала официальный представитель МИД России.

Захарова также напомнила позицию России в вопросе палестино-израильского конфликта: Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина.

7 октября Израиль подвергся ракетным обстрелам в рамках операции палестинского движения ХАМАС. Боевики нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение следующих дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал атаковать военные и гражданские объекты в секторе, а затем объявил о блокаде сектора Газа. На всей территории Израиля действует чрезвычайное положение.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

По данным Минздрава Палестины, из-за израильских атак погибли по меньшей мере 8525 палестинцев. В Израиле, по данным властей, из-за атак ХАМАС погибли более 1400 человек.

Теги
МИД Израиль ХАМАС Россия
Материалы по теме
Армия Израиля заявила о боях с ХАМАС на севере сектора Газа
Политика
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн
Политика
ХАМАС сообщил о 195 погибших при повторном ударе по лагерю беженцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:22
Путин подписал закон с отказом сообщать Совету Европы о военном положении Политика, 13:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 13:19
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 13:15
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 13:04
Трасса М-12 от Москвы до Тюмени: что известно и сколько стоит Авто, 13:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Навка поддержала идею Тутберидзе о проверках на полиграфе в деле Валиевой Спорт, 13:00
Квартира на торгах: с какими рисками может столкнуться покупатель Недвижимость, 12:59
Tether инвестировала €575 млн в немецкую майнинговую компанию Крипто, 12:58
МИД увидел «бандеровский почерк» в организации беспорядков в Махачкале Политика, 12:56
«Калашников» ответил на данные об аресте товарных знаков в Финляндии Политика, 12:54
Счастье сотрудников: зачем и как его считать Pro, 12:53
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:49