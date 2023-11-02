МИД раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции против ХАМАС

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Идея Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС чревата эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «РИА Новости».

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил международной коалиции, которая была создана для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), бороться также и с палестинской группировкой ХАМАС.

«Французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников», — сказала Захарова. По ее словам, если Франция хочет внести свой вклад в разрешение ситуации в зоне конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

«Именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров по обсуждению всех спорных вопросов», — указала официальный представитель МИД России.

Захарова также напомнила позицию России в вопросе палестино-израильского конфликта: Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина.

7 октября Израиль подвергся ракетным обстрелам в рамках операции палестинского движения ХАМАС. Боевики нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение следующих дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал атаковать военные и гражданские объекты в секторе, а затем объявил о блокаде сектора Газа. На всей территории Израиля действует чрезвычайное положение.

По данным Минздрава Палестины, из-за израильских атак погибли по меньшей мере 8525 палестинцев. В Израиле, по данным властей, из-за атак ХАМАС погибли более 1400 человек.