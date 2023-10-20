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Премьер Италии объявила о расставании со своим партнером из-за сексизма

Премьер Италии Мелони объявила о расставании со своим партнером из-за сексизма
Джорджия Мелони&nbsp;и&nbsp;Андреа Джамбруно (второй справа)
Джорджия Мелони и Андреа Джамбруно (второй справа) (Фото: Gian Mattia D'Alberto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, рассталась со своим молодым человеком, журналистом Андреа Джамбруно после его сексистских высказываний и флирта с коллегой, сообщает газета La Repubblica.

«На этом мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти десять лет, заканчиваются», — написала Мелони в своих соцсетях. Она отметила, что Джамбруно подарил ей «самое главное» в ее жизни — дочь Джиневру.

Премьер-министр добавила, что ее пути с Джамбруно разошлись, и «пришло время признать это». «Я буду защищать то, кем мы были, я буду защищать нашу дружбу, и я буду защищать во что бы то ни стало семилетнюю девочку, которая любит свою мать и своего отца», — подчеркнула Мелони.

18 и 19 октября в итальянской сатирической телепрограмме Striscia la notizia («Лента новостей») ведущие транслировали видео, в которых бывший партнер Мелони обсуждает девушек со своими коллегами, используя сексистские выражения.

Кроме того, «Лента новостей» показала ролик, в котором Джамбруно заигрывал с другой журналисткой, Вивианой Гульельми. В нем он сказал, что жалеет о том, что не встретил Гульельми раньше. Джамбруно является ведущим новостей на телеканале Mediaset, который также транслирует и Striscia la notizia.

В августе журналиста критиковали за комментарии в отношении жертвы изнасилования. Тогда Джамбруно сказал, что, если девушка идет на танцы, она имеет полное право напиться, но если избегать опьянения «до потери рассудка», то можно избежать и «определенных проблем».

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В ответ на это сенатор от палаты представителей оппозиционной Демократической партии Италии Сесилия Д’Элия заявила, что «это мальчиков следует учить проявлять уважение, а не девочек быть осторожными».

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Теги
Джорджа Мелони Италия сексизм
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