Военные России поразили 160 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие ударили по 160 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Как уточнили «РИА Новости» в Минобороны, спецназ Центрального военного округа использует бесшумные минометы «Галл» на краснолиманском направлении. С их помощью военные бьют по «пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника». Корректировку огня проводят российские дроны.

21 октября Савчук рассказал, что войска «Центра» ударили по 130 целям ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинской стороны Минобороны оценило примерно в 255 военнослужащих. Так, ВСУ потеряли три подразделения механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.