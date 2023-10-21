Военные поразили около 130 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Войска российской группировки «Центр» нанесли удар по 130 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Потери украинской стороны на этом направлении Минобороны оценило примерно в 255 военнослужащих. ВСУ потеряли три подразделения механизированных бригад в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

На донецком направлении авиация и артиллерия подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

По его данным, потери украинской стороны составили до 155 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли три миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

Накануне Минобороны России сообщило, что за неделю с 14 по 20 октября на донецком направлении военные отразили 25 атак противника. Кроме того, бойцы ВСУ потеряли четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии. На краснолиманском направлении российские военные отразили 18 атак ВСУ. Украинская сторона потеряла два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 5 орудий.