Власти США пообещали разработать стратегию по борьбе с исламофобией

США разработает первую в истории страны стратегию по борьбе с исламофобией

Администрация президента США Джо Байдена разработает первую в истории страны национальную стратегию по борьбе с исламофобией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с общественными лидерами, адвокатами, членами конгресса и другими людьми для разработки стратегии, которая будет <...> противодействовать исламофобии и ненависти во всех их формах», — отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в администрации Байдена скорбят после убийства шестилетнего мальчика-палестинца.

71-летний мужчина в штате Иллинойс нанес ребенку смертельное ножевое ранение, а также несколько раз ударил ножом женщину-мусульманку на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам. Ему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти.

В связи с этим Байден заявил о недопустимости исламофобии и всех форм фанатизма в США. Он отметил, что семья убитого мальчика приехала в Соединенные Штаты в поисках убежища.

31 октября Национальный мусульманский демократический совет США и активисты Демократической партии пригрозили Байдену не голосовать за него на следующих президентских выборах, если он не выступит за прекращение огня в секторе Газа. США с первых дней войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС выразили поддержку Тель-Авиву.