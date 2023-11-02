 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти США пообещали разработать стратегию по борьбе с исламофобией

США разработает первую в истории страны стратегию по борьбе с исламофобией

Администрация президента США Джо Байдена разработает первую в истории страны национальную стратегию по борьбе с исламофобией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с общественными лидерами, адвокатами, членами конгресса и другими людьми для разработки стратегии, которая будет <...> противодействовать исламофобии и ненависти во всех их формах», — отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в администрации Байдена скорбят после убийства шестилетнего мальчика-палестинца.

71-летний мужчина в штате Иллинойс нанес ребенку смертельное ножевое ранение, а также несколько раз ударил ножом женщину-мусульманку на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам. Ему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти.

В связи с этим Байден заявил о недопустимости исламофобии и всех форм фанатизма в США. Он отметил, что семья убитого мальчика приехала в Соединенные Штаты в поисках убежища.

31 октября Национальный мусульманский демократический совет США и активисты Демократической партии пригрозили Байдену не голосовать за него на следующих президентских выборах, если он не выступит за прекращение огня в секторе Газа. США с первых дней войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС выразили поддержку Тель-Авиву.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык
Теги
Персоны
Белый дом Джо Байден США Ислам
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
«Исламское сопротивление» атаковало дронами базу США в Сирии
Политика
WSJ рассказала о недооценке ХАМАС разведкой США после атак 11 сентября
Политика
Небензя заявил об отсутствии права Израиля на самооборону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Производитель водки «Царская» запланировал IPO в 2025 году Бизнес, 07:00
Глава Ladoga — РБК: «Мы до сих пор страна с «крепким» потреблением» Бизнес, 07:00
Реинкарнация. Какая страна заменит американским компаниям Китай Pro, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Армия Израиля ударила по Ливану в ответ на запуск ракеты по дрону Политика, 06:55
Маск признал неспособность Украины победить на поле боя Политика, 06:36
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
Военные России поразили 160 целей ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 06:33
Власти США пообещали разработать стратегию по борьбе с исламофобией Политика, 05:54
Китай и США проведут встречу по контролю над ядерным оружием Политика, 05:22
Байден выступил за паузу в войне для вывода заложников из сектора Газа Политика, 05:12
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
МИД Украины потребовал от Турции объяснений из-за участия Ялты в форуме Политика, 04:47