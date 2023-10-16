Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после убийства ребенка

Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после убийства ребенка

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости исламофобии и всех форм фанатизма в стране после убийства в штате Иллинойс мальчика и ранения его матери на почве ненависти к мусульманам.

По его словам, палестинская семья приехала в США в поисках убежища. Президент подчеркнул, что, узнав об убийстве мальчика и покушении на убийство его матери, он и его супруга Джилл были потрясены и испытали отвращение.

«Этому ужасному акту ненависти нет места в США, он противоречит нашим фундаментальным ценностям: свободе от страха за то, как мы молимся, во что мы верим и кто мы такие», — цитирует главу государства пресс-служба Белого дома.

Белый дом пожелал выздоровления матери ребенка и выразил соболезнования семье погибшего мальчика и всему мусульманскому сообществу.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что 71-летний мужчина в штате Иллинойс нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему ребенку и множественные ранения 32-летней женщине на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам.

Ему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти. Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.