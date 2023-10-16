 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после убийства ребенка

Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после убийства ребенка
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости исламофобии и всех форм фанатизма в стране после убийства в штате Иллинойс мальчика и ранения его матери на почве ненависти к мусульманам.

По его словам, палестинская семья приехала в США в поисках убежища. Президент подчеркнул, что, узнав об убийстве мальчика и покушении на убийство его матери, он и его супруга Джилл были потрясены и испытали отвращение.

«Этому ужасному акту ненависти нет места в США, он противоречит нашим фундаментальным ценностям: свободе от страха за то, как мы молимся, во что мы верим и кто мы такие», — цитирует главу государства пресс-служба Белого дома.

Белый дом пожелал выздоровления матери ребенка и выразил соболезнования семье погибшего мальчика и всему мусульманскому сообществу.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что 71-летний мужчина в штате Иллинойс нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему ребенку и множественные ранения 32-летней женщине на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам.

Ему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти. Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.

Теги
Джо Байден убийство ребенок палестинцы соболезнования США
Материалы по теме
Выходец из России с ножом напал на школу на севере Франции
Общество
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
Политика
Франция привлечет до 7 тыс. солдат для охраны после нападения на школу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Бренд Soft Silver: выбираем домашний текстиль c серебром РБК Стиль, 10:53
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 10:52
Зампред «БКС Мир инвестиций» — о том, как изменился портрет инвестора Инвестиции, 10:52
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 10:51
Директор проекта SVET — о развитии формата гастрономического театра РБК+, 10:51
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 10:50
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 10:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию Pro, 10:48
МИД назвал дату визита Лаврова в КНДР Политика, 10:47
Израиль объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном Политика, 10:43
Российский защитник в 19 лет забросил первую шайбу в НХЛ Спорт, 10:42
Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения новостроек Недвижимость, 10:40
Почему жестикуляция — это суперспособность, пока слабо изученная наукой Pro, 10:27
Акции группы «Астра» взлетели на 95,7% с уровня IPO на Мосбирже Инвестиции, 10:25