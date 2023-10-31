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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Мусульмане в США пригрозили Байдену отказом голосовать из-за войны в Газе

Мусульманский совет пригрозил Байдену отказом голосовать из-за позиции по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Национальный мусульманский демократический совет США и активисты Демократической партии направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали американские власти выступить за прекращение огня в секторе Газа. Письмо опубликовано на сайте организации.

«Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение [Израиля], сыграла значительную роль в увековечении насилия, которое приводит к жертвам среди гражданского населения, и подорвала доверие избирателей, которые ранее доверяли вам», — говорится в сообщении.

Авторы письма призвали американские власти принять меры, чтобы обеспечить прекращение огня 31 октября в 17:00 по восточному времени (10:00 мск). В противном случае они пообещали склонить избирателей-мусульман к отказу голосовать на выборах в 2024 году за «любого кандидата, который не выступал за прекращение огня и одобрял израильское наступление против палестинского народа».

В организации обратили внимание на важность штатов Мичиган, Огайо, Айова, Флорида, Аризона, Невада, Джорджия, Нью-Джерси, Пенсильвания и Теннесси, где проживают многие мусульманские избиратели.

В выборах президента США в 2020 году приняли участие около 1,1 млн мусульман (всего в голосовании участвовали 157 млн американцев), отмечает организация американских мусульман Engage. Причем, как пишет Associated Press со ссылкой на данные экзитполов, за Байдена проголосовали 64% мусульман, за бывшего президента (2017–2021) Дональда Трампа — 35%. По оценкам Арабо-американского института, 3,7 млн американцев «прослеживают свои корни» в арабских странах, и среди них лишь 17% теперь поддерживают Байдена.

США выразили свою поддержку Израилю с первых дней начала войны с боевиками ХАМАС. Вашингтон обещал выделить израильской стороне финансовую помощь (Байден попросил более $75 млрд для Израиля и Украины) и передать боеприпасы.

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Власти США несколько раз советовали Израилю отложить наземную операцию в Газе, сообщила The New York Times. Причиной стало желание Вашингтона выиграть время для переговоров об освобождении заложников. Байден опасается, что быстрая и импульсивная операция Израиля приведет к долгим и «кровавым» уличным боям, в которых могут погибнуть десятки тысяч людей, но ХАМАС уничтожен не будет, писал Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Теги
Персоны
Джо Байден США голосование выборы президента мусульмане сектор Газа Палестина Израиль
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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