Мусульмане в США пригрозили Байдену отказом голосовать из-за войны в Газе

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Национальный мусульманский демократический совет США и активисты Демократической партии направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали американские власти выступить за прекращение огня в секторе Газа. Письмо опубликовано на сайте организации.

«Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение [Израиля], сыграла значительную роль в увековечении насилия, которое приводит к жертвам среди гражданского населения, и подорвала доверие избирателей, которые ранее доверяли вам», — говорится в сообщении.

Авторы письма призвали американские власти принять меры, чтобы обеспечить прекращение огня 31 октября в 17:00 по восточному времени (10:00 мск). В противном случае они пообещали склонить избирателей-мусульман к отказу голосовать на выборах в 2024 году за «любого кандидата, который не выступал за прекращение огня и одобрял израильское наступление против палестинского народа».

В организации обратили внимание на важность штатов Мичиган, Огайо, Айова, Флорида, Аризона, Невада, Джорджия, Нью-Джерси, Пенсильвания и Теннесси, где проживают многие мусульманские избиратели.

В выборах президента США в 2020 году приняли участие около 1,1 млн мусульман (всего в голосовании участвовали 157 млн американцев), отмечает организация американских мусульман Engage. Причем, как пишет Associated Press со ссылкой на данные экзитполов, за Байдена проголосовали 64% мусульман, за бывшего президента (2017–2021) Дональда Трампа — 35%. По оценкам Арабо-американского института, 3,7 млн американцев «прослеживают свои корни» в арабских странах, и среди них лишь 17% теперь поддерживают Байдена.

США выразили свою поддержку Израилю с первых дней начала войны с боевиками ХАМАС. Вашингтон обещал выделить израильской стороне финансовую помощь (Байден попросил более $75 млрд для Израиля и Украины) и передать боеприпасы.

Власти США несколько раз советовали Израилю отложить наземную операцию в Газе, сообщила The New York Times. Причиной стало желание Вашингтона выиграть время для переговоров об освобождении заложников. Байден опасается, что быстрая и импульсивная операция Израиля приведет к долгим и «кровавым» уличным боям, в которых могут погибнуть десятки тысяч людей, но ХАМАС уничтожен не будет, писал Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц США.