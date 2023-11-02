МИД Украины потребовал от Турции объяснений из-за участия Ялты в форуме

Власти Украины потребовали у Анкары объяснить визит крымской делегации из Ялты на турецкий форум в Стамбуле, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Получили информацию о визите представителей <...> Ялты в Турцию. <...> Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей», — сказал Николенко. Особую обеспокоенность у Киева вызвало обсуждение возможности установить «побратимские отношения» между Ялтой и муниципальным районом Стамбула Бейликдюзю.

В МИД Украины подчеркнули, что, согласно нормам международного права, Крым — часть территории страны. Резолюция Генассамблеи ООН требует от любых сторон «воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов» с местной российской администрацией, отметил Николенко.

Крымское информационное агентство со ссылкой на главу администрации Ялты Янину Павленко сообщило, что город готовится к побратимству с Бейликдюзю. По ее словам, мэр района Мехмет Мурат Чалык «лично провел здесь экскурсию для ялтинской делегации».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Решение поддержали 96% участвовавших в голосовании жителей полуострова. Украина и западные страны не признали итогов референдума.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признает «аннексию» Крыма.

В сентябре Эрдоган сказал, что уход России с территории Крыма в настоящее время невозможен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вернуть Крым «любыми средствами». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов добавил, что это может произойти «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

Российские власти считают вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым и исключают возможность возвращения его под контроль Украины.