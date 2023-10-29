В лагере беженцев на западном берегу Иордана начались вооруженные столкновения

В лагере беженцев на западном берегу начались вооруженные столкновения

В лагере беженцев Аскар возле города Наблус на западном берегу реки Иордан начались вооруженные столкновения между израильскими военными и палестинцами. Об этом сообщает корреспондент Al-Jazeera.

По данным телеканала, израильские военные штурмуют лагерь. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о ранении двух палестинцев. Палестинское агентство QNN со ссылкой на источники сообщило, что пострадали четыре человека.

Кроме того, Израиль усилил бомбардировки вблизи лагеря для беженцев Джабалия в секторе Газа, сообщает Al-Jazeera. По данным телеканала, в этом районе разрушены десятки домов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) о боях в лагере Аскар и бомбардировках окрестностей лагеря Джабалия не сообщала.

19 октября бои между израильскими войсками и подразделениями палестинского исламистского движения ХАМАС велись в лагере беженцев Нур-Шамс на западном берегу Иордана. ЦАХАЛ сообщила, что нанесла по группе вооруженных палестинцев удар с помощью беспилотника.

Минздрав сектора Газа заявил, что в результате действий израильских военных погибли трое палестинцев.