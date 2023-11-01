Гладков сообщил об обстреле Шебекино
Под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, часть взрывов произошла на промышленном предприятии.
«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал глава региона.
Пострадавшего госпитализировали, по оценке врачей, он находится в состоянии средней тяжести.
От обстрела пострадали один из корпусов предприятия и два автомобиля.
Источник РБК рассказал, что снаряды взорвались на территории предприятия «Инбитек». РБК писал о нем в материале о бизнесе в Шебекино и последствиях массированных обстрелов города в июне 2023 года.
Компания производит металлопрокат и металлоизделия, у нее есть промышленное предприятие по производству металлоконструкций и торгово-офисное здание в центре города. Гендиректор компании рассказал РБК, что едет на место взрывов для оценки их последствий.
1 октября Гладков сообщил, что артиллерия ВСУ обстреляла район центрального рынка в Шебекино. Тогда пострадали три человека.
Женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения ног. Один из пострадавших ушел, не дожидаясь врачей, второго доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.