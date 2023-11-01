Китай отменил обязательные декларации о состоянии здоровья для въезда

Главное таможенное управление Китая отменило требование об обязательном предъявлении деклараций о состоянии здоровья для въезжающих в страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мера вступает в силу с 1 ноября. При наличии инфекционного заболевания (среди симптомов — лихорадка, кашель, рвота и диарея) нужно сообщить об этом на таможне и пройти медицинское освидетельствование. Если этого не сделать, лицо могут привлечь к административной или — в случае распространения карантинных инфекционных заболеваний — уголовной ответственности.

С начала года Китай упрощает въезд в страну, снимая ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Так, в январе китайские власти отменили обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование на СOVID по прибытию из-за границы.

Пекин также исключил коронавирус из списка заболеваний класса А, в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля. В августе Пекин отменил требование предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус перед въездом.