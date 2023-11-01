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Правительство временно запретило вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство на полгода запретило вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Правительство России возобновило действие временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов, сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничение будет действовать полгода — с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно. Помимо лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, нельзя будет вывозить отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов.

«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов», — объяснили в кабмине.

Ранее аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года. Впервые такое ограничение ввели в начале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали.

В июне 2022 года Министерство финансов предложило формировать в Госфонде запасы драгоценных металлов, камней и изделий из них и использовать часть на мобилизационные нужды страны. В законопроекте ведомства говорится, что принимать решения об их применении будет президент.

Госфонд России формируется за счет драгоценных металлов (золота, серебра, платины и других платиноидов), драгоценных камней (природных алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов), а также природного жемчуга и уникальных образований из янтаря.

Сейчас в него поступают ценности, принудительно изъятые и переданные по наследству в пользу государства, бесхозные драгметаллы и камни, подарки, полученные гражданами в связи с государственной деятельностью, содержимое кладов, найденных на участках, принадлежащих государству, а в случае культурной ценности клада — вне зависимости от собственника участка или дома, где он был обнаружен.

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Теги
запрет правительство драгоценные металлы драгметаллы
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