Правительство временно запретило вывоз отходов и лома драгметаллов

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Правительство России возобновило действие временного запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов, сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничение будет действовать полгода — с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно. Помимо лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, нельзя будет вывозить отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов.

«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов», — объяснили в кабмине.

Ранее аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года. Впервые такое ограничение ввели в начале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали.

В июне 2022 года Министерство финансов предложило формировать в Госфонде запасы драгоценных металлов, камней и изделий из них и использовать часть на мобилизационные нужды страны. В законопроекте ведомства говорится, что принимать решения об их применении будет президент.