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«Известия» узнали об идее обложить налогом попутную добычу драгметаллов

«Известия»: Минфин поддержал идею о налоге на попутную добычу драгоценных металлов
Новый налог, по оценке экспертов, может дополнительно принести бюджету около 100 млрд руб., пишет издание. В ассоциации участников рынка драгметаллов предупредили о риске негативных последствий для отрасли в целом

Генеральная прокуратура предложила установить налоговый сбор на драгоценные металлы, которые попутно добываются в рудниках, пишут «Известия». Идею поддержал Минфин, сообщает издание со ссылкой на соответствующее письмо замглавы ведомства Алексея Сазанова в адрес правительства.

В Минфине газете подтвердили, что прорабатывают «варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы». Там добавили, что обсудят идею с заинтересованными ведомствами и представителями бизнеса.

В настоящее время налогом облагается добыча ископаемых по лицензии, на которые она была выдана, а к попутно полученным драгметаллам применяется нулевая льготная ставка НДПИ, говорят опрошенные изданием эксперты. Они также указывают, что попутные драгметаллы встречаются на месторождениях довольно часто и компании могут видеть в них довольно значительный доход, который можно не учитывать при налоговых выплатах.

Источник газеты в отрасли сказал, что случаи с попутной добычей драгметаллов могут выявляться прокурорскими проверками. Речь идет о ситуациях, когда, например, при добыче железа обнаруживается золото, но последнее не учитывается в документации, сказал собеседник издания.

В случае применения в выше указанном примере НДПИ на добычу золота в размере 6% дополнительные доходы бюджета могут составить от 80 до 105 млрд руб., пишет газета. 

В Ассоциации участников рынка драгметаллов заявили о необходимости обсудить возможный новый налог с представителями отрасли. «Введение дополнительных налогов может негативно сказаться на деятельности отрасли в целом, и, в частности, на отдельных ее представителях», — сказала президент ассоциации Юлия Татушина-Чарская.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
драгоценные металлы налог Минфин Генпрокуратура
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