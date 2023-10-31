Австрийская нефтегазовая компания нашла альтернативу газу из России

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Компания OMV нашла альтернативные маршруты, которые способны полностью заменить российский газ в случае остановки транзита через Украину. Об этом заявил глава компании Альфред Штерн, передает австрийское издание Der Standard.

«Мы обеспечили контрактные объемы газа за пределами России — частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами», — заявил Штерн на пресс-конференции 31 октября.

Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии.

«При необходимости мы всегда можем в полном объеме обеспечить наших клиентов не российскими объемами газа», — сказал Штерн.

29 октября «Нафтогаз» Украины заявил, что не будет продлевать договор о транзите российского газа, который закончится в конце 2024 года. По словам главы компании Алексея Чернышева, «Нафтогаз» не будет инициировать продолжение транзита.

Ранее Альфред Штерн говорил, что компания не намерена отказываться от российского газа: «Пока «Газпром» будет поставлять (газ), мы продолжим получать эти объемы у «Газпрома». В 2018 году компании подписали контракт, который рассчитан до 2040 года. ÖMV обеспечивает около 30% газового рынка Австрии.