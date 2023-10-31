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Москве пообещали 18 тыс. зарядок для электромобилей к 2030 году

В Москве к 2030 году планируют установить 18 тыс. зарядок для электромобилей
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

К 2030 году в Москве планируется установить 18 тыс. зарядных станций для электромобилей, сообщил заместитель главы столичного департамента транспорта Алексей Митяев на слушаниях в Мосгордуме, пишет «Коммерсантъ».

Число самих электромобилей в Москве через семь лет, по прогнозам дептранса, достигнет 315 тыс. К этому моменту в городе планируется установить 12,6 тыс. зарядных станций на дорогах, в гаражах, а также на парковках возле домов и торговых центров. Кроме того, власти Москвы планируют обязать застройщиков установить еще 5,5 тыс. зарядок на паркингах внутри жилых домов.

Для реализации этих планов чиновникам придется внести правки в 107 федеральных документов, отмечает издание.

Сейчас число легковых электромобилей в Москве составляет примерно 5 тыс., зарядных станций в городе — 220, пишет издание со ссылкой на доклад Митяева. К концу 2023 года количество электрокаров в столице должно возрасти до 8 тыс., зарядных устройств — до 350. В 2030 году число электромобилей может достигнуть 315 тыс., что составит 6,8% от всего легкового транспорта в городе.

В июле Минстрой предложил разрешить размещать зарядные станции для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные инженеры разработали станцию для быстрой зарядки сразу нескольких электромобилей. Тогда мэр рассказал о планах удвоить за год число зарядных станций в столичном регионе и в дальнейшем устанавливать 500 зарядок нового поколения ежегодно.

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Теги
Москва Дептранс электромобили зарядные устройства
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