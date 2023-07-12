Минстрой разрешит устанавливать зарядки электрокаров без согласия жильцов

Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами без разрешения их жильцов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

В настоящий момент в России наблюдается дефицит станций зарядок для электромашин.В июне Минпромторг сообщил, что до конца 2023 года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тыс.

Кроме того, на сегодняшний день для установки таких станций требуется разрешение общего собрания собственников. Также девелоперов могут обязать устанавливать такие зарядные станции уже на этапе строительства домов. В Минстрое предлагают устанавливать станции без разрешения жильцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице разрабатывают станцию для быстрой зарядки сразу нескольких электромобилей. Благодаря стопроцентному импортозамещению возможно будет добиться таких объемов производства, чтобы за год удвоить число зарядных станций в столичном регионе. В настоящий момент в Москве установлено более 400 таких зарядок. При этом в мэрии планируют выпускать около 500 подобных зарядок ежегодно.