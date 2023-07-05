Собянин рассказал о разработке в Москве новой зарядки для электромобилей

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Столичные инженеры разработали станцию для быстрой зарядки сразу нескольких электромобилей. Благодаря стопроцентному импортозамещению возможно будет добиться таких объемов производства, чтобы за год удвоить число зарядных станций в столичном регионе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент в столице установлено более 400 зарядных станций для электромобилей (не считая еще около 200 комплексов для зарядки электробусов), тогда как потенциал московской промышленности позволит выпускать до 500 зарядных станций нового поколения ежегодно, отметил Собянин.

Установка таких станций планируется не только в центре Москвы, но и на окраинах города — в спальных районах и коттеджных поселках. Устройство поддерживает одновременную зарядку до трех электромобилей, длительность зарядки варьируется от десяти минут до одного часа.