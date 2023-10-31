В Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

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Около 11:30 во вторник, 31 октября, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны назвали произошедшее попыткой совершить теракт.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Алейниково в Стародубском муниципальном округе попало под обстрел со стороны Украины, из-за чего в населенном пункте нарушено электроснабжение. Повреждения получили три административных здания, два жилых дома и два легковых автомобиля.

Позже Богомаз сообщил еще об одном обстреле, который произошел вблизи села Сушаны Климовского района. Пострадавших не было, но в результате атаки загорелись два нежилых дома. Пожарные локализовали возгорание.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что около 300 жителей села Троицкое в Кореневском районе остались без воды после обстрела с украинской стороны. По словам губернатора, на место происшествия выедет аварийная бригада, как только это будет безопасно.

Вторым обстрелянным за 31 октября селом Курской области стало Дарьино Суджанского района. Пострадавших не было. На территории одного из сельскохозяйственных предприятий из-за атаки повреждены емкости для хранения удобрений.