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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: в Белгородской области система ПВО сбила дрон ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Около 11:30 во вторник, 31 октября, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны назвали произошедшее попыткой совершить теракт.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Алейниково в Стародубском муниципальном округе попало под обстрел со стороны Украины, из-за чего в населенном пункте нарушено электроснабжение. Повреждения получили три административных здания, два жилых дома и два легковых автомобиля.

Позже Богомаз сообщил еще об одном обстреле, который произошел вблизи села Сушаны Климовского района. Пострадавших не было, но в результате атаки загорелись два нежилых дома. Пожарные локализовали возгорание.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что около 300 жителей села Троицкое в Кореневском районе остались без воды после обстрела с украинской стороны. По словам губернатора, на место происшествия выедет аварийная бригада, как только это будет безопасно.

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Вторым обстрелянным за 31 октября селом Курской области стало Дарьино Суджанского района. Пострадавших не было. На территории одного из сельскохозяйственных предприятий из-за атаки повреждены емкости для хранения удобрений.

Теги
Минобороны Белгородская область Курская область Брянская область беспилотники обстрелы Украина
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