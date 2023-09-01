Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое в Курской области

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Под обстрел со стороны Украины 1 сентября попало село Троицкое Кореневского района Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано 3 прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал. Поврежден фасад одного из жилых домов. Окажем помощь в восстановлении», — написал глава региона.

Он добавил, что из-за повреждения линии электропередачи в селе сейчас нет света, а ремонтировать ее начнут, как только представится возможность для этого.

Утром 1 сентября 2023 года Старовойт сообщил, что город Курчатов, где расположена Курская АЭС, атаковал беспилотник.



По словам главы региона, беспилотник попал по нежилому зданию и незначительно повредил фасад. Однако, по первоначальным сообщениям, беспилотников было два. «Падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», — написал Старовойт.



Губернатор уточнил, что в результате удара были повреждены административное здание и жилой дом.

