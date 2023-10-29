 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Старовойт сообщил об обстреле деревни в Курской области

Старовойт: под обстрел ВСУ попала деревня Городище Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Городище Рыльского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал, также не было нарушения в работе электричества и газоснабжения. «Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — добавил он.

В последний раз деревня Городище попала под обстрел 25 октября. Тогда были повреждены фасады, окна и заборы трех домовладений. В населенном пункте был перебит газопровод и нарушено электроснабжение, сообщил тогда Старовойт.

В тот же день ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в регионе. В селе Козино в результате обстрела выбило стекла в здании сельского клуба, в селе Попово-Лежачи повреждения получил легковой автомобиль, в селе Тёткино разрушений не было.

Курская область граничит на западе и юго-западе с Сумской областью Украины.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык
Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область ВСУ обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Под обстрел ВСУ попали Тёткино и еще два села в Курской области
Политика
Часть поселка в Курской области осталась без света после обстрела ВСУ
Политика
Деревня в Курской области осталась без света и газа после обстрела ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 20:22
В Карачаево-Черкессии задержали участников митинга в поддержку Палестины Политика, 20:21
Тренер клуба КХЛ пожаловался, что нельзя отлупить игроков плетью Спорт, 20:06
Старовойт сообщил об обстреле деревни в Курской области Политика, 20:00
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 20:00
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
Кадыров подтвердил переход в «Ахмат» экс-бойцов ЧВК «Вагнер» Общество, 19:34
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Израиль нанес удар по окрестностям больницы в секторе Газа Политика, 19:21
Даниил Медведев проиграл второй финал крупного турнира за месяц Спорт, 19:18
Президент Чехии на церемонии случайно сбил фуражку с головы военного Общество, 19:03
Легкоатлетку оставили без мирового рекорда из-за ошибки в длине трассы Спорт, 18:56
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 18:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:50
Шольц заявил о надежде Германии на природный газ из Нигерии Политика, 18:47