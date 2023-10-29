Старовойт сообщил об обстреле деревни в Курской области

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Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала деревня Городище Рыльского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал, также не было нарушения в работе электричества и газоснабжения. «Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — добавил он.

В последний раз деревня Городище попала под обстрел 25 октября. Тогда были повреждены фасады, окна и заборы трех домовладений. В населенном пункте был перебит газопровод и нарушено электроснабжение, сообщил тогда Старовойт.

В тот же день ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в регионе. В селе Козино в результате обстрела выбило стекла в здании сельского клуба, в селе Попово-Лежачи повреждения получил легковой автомобиль, в селе Тёткино разрушений не было.

Курская область граничит на западе и юго-западе с Сумской областью Украины.