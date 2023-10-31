Вильфанд назвал ночную температуру в Москве «сумасшедшей»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В ночь на 31 октября температура воздуха в Москве была «сумасшедшей», рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура ночью была просто сумасшедшая. Чуть позже 12 часов она достигала плюс 9,2 градуса. Есть такое понятие — аномальный ход температуры, когда температура повышается в то время, как по солнечному ходу она должна понижаться. С полудня вчера она повышалась до вечера, до полуночи и только сейчас она в районе 7-8 градусов», — сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, днем 31 октября температура в Москве достигнет плюс 8-10 градусов. Она будет выше нормы на 6 градусов — «это очень высокая температура», подчеркнул синоптик. Он отметил, что такая погода характерна для климата первых пяти дней октября.

1 ноября прогнозируется экстремально теплая погода, уточнил Вильфанд, из-за того, что воздух будет поступать с севера Африки — одного из самых теплых регионов Земли. Он отметил, что из-за этого может быть побит тепловой рекорд, поставленный 89 лет назад — плюс 12,6 градусов. «По этому поводу в Гидрометцентре шутят, что ночь на 1 ноября можно назвать египетской», — добавил Вильфанд.

Со следующей недели температура в Москве сохранит положительные значения, отметил синоптик. «Начиная с 5-6 ноября температура будет опять близка к двузначным положительным значениям, то есть, к 10-градусным отметкам», — уточнил синоптик.

Ранее Вильфанд сказал, что климатическая зима придет в Москву в конце первой декады ноября. Он отметил, что устойчивый снежный покров формируется в последние пять дней ноября.