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Синоптик назвал прошедшую в Москве ночь «майской»

Синоптик Тишковец: прошедшая ночь в Москве была близка к норме мая
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве прошла «майская» ночь — температура не опускалась ниже плюс 7,8 градуса по Цельсию, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«В Москве майская ночь! В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса», — написал он. По словам синоптика, такая температура в темное время суток характерна для мая.

Предстоящая ночь в столице, с 31 октября на 1 ноября, также ожидается аномально теплой, добавил Тишковец. Температура составит плюс 6–8 градусов.

Рекордная температура воздуха в ночь на 31 октября в Москве была зафиксирована в 1967 году, уточнил синоптик. Тогда она поднялась до плюс 10,7 градуса.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК Life, что в столице наблюдается «аномальный ход температуры», которая к вечеру не понижается, а повышается.

Самым теплым на текущей неделе должно стать 1 ноября, добавил синоптик. Ночью в этот день ожидается не менее плюс 7 градусов, днем — не менее плюс 11. Такие показатели характерны для сентября, отметил Вильфанд.

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Теги
Погода Москва синоптик Евгений Тишковец «Фобос»
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