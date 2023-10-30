ЦАХАЛ обстреляла территорию Ливана в ответ на запуск ракет

ЦАХАЛ сообщила об обстреле территории Ливана в ответ на запуск ракет

Фото: idfofficial / Telegram

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла территорию Ливана в ответ на ракетные запуски, сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.

Как утверждают в ЦАХАЛ, «террористическая ячейка» в Ливане (ее название не уточняется) запустила три противотанковых ракеты в сторону военной базы Биранит на севере Израиля. Никто не пострадал.

Кроме того, два запуска зафиксировали в мошаве Элькош, они пришлись на безлюдную местность. Неизвестные также попытались обстрелять из минометов кибуц Рош-ха-Никра. Израиль нанес удар по группировке.

С 7 октября, когда палестинская исламистская группировка ХАМАС напала на Израиль, израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля в ответ наносит ракетные удары по целям в Ливане.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» решила присоединиться к боевым действиям и «расплачивается за это».

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус 22 октября сказал, что «Хезболла» «втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но потеряет многое». «С каждым днем мы видим все больше и больше атак», — заявил он.