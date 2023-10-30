Бежавшие от мобилизации россияне более чем на год «застряли» в аэропорту Сеула

Бежавшие от мобилизации россияне на год «застряли» в аэропорту Сеула

Международный аэропорт Инчхон (Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Трое граждан России, скрывающихся от призыва в рамках частичной мобилизации, более года живут в международном аэропорту Инчхон в Южной Корее, пишет Yonhap.

Бежав от призыва в Вооруженные силы России в октябре 2022 года, россияне прилетели в Сеул и подали заявление на предоставление убежища, но власти Южной Кореи им отказали. Министерство юстиции объяснило, что уклонение от военной службы не считается основанием для получения статуса беженца.

Россияне подали иск с требованием отменить решение ведомства, в феврале суд в Инчхоне вынес решение в пользу двоих из них. Однако Минюст подал апелляцию, их-за чего мужчинам пришлось остаться на территории аэропорта.

Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи (NHRCK) обратилась к руководству аэропорта и Минюсту с просьбой расширить пространство для россиян в зоне ожидания вылета, улучшить условия их питания и проживания, в том числе гарантировать им медицинскую помощь.

В январе газета The Korea Times рассказала о пяти россиянах, которые уехали из России после начала частичной мобилизации и «застряли» в аэропорту Сеула. В транзитной зоне вынужденно остались жить 31-летний бывший полузащитник «Спартака-Нальчика» и «Газпром-Трансгаза» Джашар Хубиев, студент Бурятского государственного университета Владимир Марахтаев, красноярец Андрей, полное имя которого не называется, и еще два человека, информацию о которых издание не предоставило.

Марахтаев рассказал, что покинул Россию в ночь на 24 сентября 2022 года, через несколько часов после получения повестки о призыве в рамках частичной мобилизации. Сначала он уехал в Монголию, потом на несколько недель улетел на Филиппины, а затем прилетел в Сеул и запросил убежище. Красноярец Андрей не получил повестки, но испугался, что его призовут, и уехал в Казахстан на поезде, а затем отправился в Южную Корею.