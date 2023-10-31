Россияне признались в росте расходов на новые гаджеты

Почти каждый второй россиянин (46%) стал тратить больше на покупку техники и электроники, следует из результатов опроса группы «Ренессанс страхование» и компании «Ситилинк» (есть у РБК).

Среди россиян, увеличивших расходы на гаджеты, 30% опрошенных потратили на 10–20% больше обычного, а 14% — в два раза больше, чем раньше.

Чаще всего россияне тратят деньги на покупку смартфонов (68%), ноутбуков (26%) и телевизоров (22%). Также результаты опроса показали, что почти половина россиян (47%) обновляют технику раз в три года.

Причиной для покупки новых устройств чаще всего называют износ прежней техники (53%). Разочарование в старом девайсе (11%) и появление новых моделей гаджетов (9%) реже мотивируют россиян совершить новую покупку.

В опросе участвовали 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках. Исследование провели методом онлайн-анкетирования в октябре 2023 года.

В сентябре 2023 года центр Big Data МТС сообщил, что российские пользователи стали чаще менять смартфоны. Главной причиной тенденции назвали расширение ассортимента в низком и среднем ценовых сегментах, в том числе среди китайских производителей.

В августе 2023 года сервис SuperJob выяснил, что почти половина россиян (45%) считают себя зависимыми от гаджетов и интернета, при этом каждый восьмой (13%) уверен в наличии зависимости. В то же время пятая часть участников опроса однозначно не увидела у себя таких признаков.



Уверенные в своей зависимости от цифровых технологий чаще встречаются среди мужчин — 15% против 11% у женщин. При этом среди женщин больше доля тех, кто считает себя зависимыми, — 34% против 30% у мужчин.

