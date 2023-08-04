SuperJob: каждый восьмой россиянин уверен в своей зависимости от гаджетов

Каждый восьмой россиянин заявил об уверенности в зависимости от гаджетов

Каждый восьмой россиянин (13%) уверен, что у него есть зависимость от гаджетов и интернета; признаки этой зависимости отмечают у себя 45% (в 2021-м их доля составляла 42%). Меньше людей стали осознанно отдыхать от смартфонов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Почти половина россиян (45%) считает себя зависимыми от гаджетов и интернета, при этом каждый восьмой (13%) уверен в наличии зависимости, следует из результатов исследования портала SuperJob (есть у РБК). В то же время пятая часть участников опроса однозначно не видит у себя таких признаков.

Уверенные в своей зависимости от цифровых технологий чаще встречаются среди мужчин (15% против 11% у женщин). При этом среди женщин больше доля тех, кто считает себя зависимыми (34% против 30% у мужчин).

Опрос проводился 1-2 августа, в нем приняли участие экономически активные россияне старше 18 лет.

Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы цифровой зависимости: среди опрошенных младше 34 лет доля таких людей составила 57%, тогда как среди участников опроса старше 45 лет — 37%.

Больше трети россиян заявили, что стараются время от времени отдыхать от гаджетов и интернета: каждый шестой респондент (15%) сознательно отказывается от них на несколько часов ежедневно, каждый десятый делает это несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в год. 5% опрошенных рассказали, что устраивают digital-детокс несколько раз в год, а 1% — раз в несколько лет.

Часть респондентов, которые не устраивают отдых от гаджетов, говорят, что не могут позволить себе остаться без связи. Некоторые отказавшиеся организовать цифровой детокс воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания.

Аналитики отмечают, что цифровая зависимость россиян растет: в 2021 году в этом признались 42% респондентов. Число тех, кто не может или не хочет отдыхать от гаджетов, за два года также увеличилось с 54 до 61%.