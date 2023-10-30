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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по украинскому арсеналу под Черкассами

Минобороны сообщило об ударе по украинскому арсеналу авиасредств под Черкассами
Сюжет
Военная операция на Украине

Министерство обороны России сообщило, что в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области (село расположено в нескольких километрах к юго-западу от Черкасс) уничтожен арсенал авиационных средств поражения украинской армии.

Об ударе по складам в районе Дубиевки Минобороны ранее сообщало в сводке от 7 октября. Тогда же были атакованы объекты ВСУ в Полтавской области.

В военном ведомстве также рассказали об ударах по пунктам управления четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Серебрянка (ДНР) и Лепетиха (Николаевская область).

11 октября российское военное ведомство сообщило об уничтожении в Харьковской области склада боеприпасов иностранных наемников.

«В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников», — написала тогда пресс-служба ведомства.

Кроме того, в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Минобороны Украина авиаудар
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