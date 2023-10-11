Минобороны отчиталось об уничтоженном складе боеприпасов наемников
Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов иностранных наемников, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
«В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников», — написала пресс-служба ведомства.
Кроме того, в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Минобороны также сообщило об уничтожении силами ПВО за сутки 41 БПЛА и перехвате трех управляемых авиационных бомб JDAM, семи противорадиолокационных ракет HARM и четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее группировка «Юг» сообщила, что улучшила свои позиции по переднему краю в районе Авдеевки на донецком направлении.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка ДНР», — говорилось в сообщении.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%