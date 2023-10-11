Минобороны отчиталось об уничтоженном складе боеприпасов наемников

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Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов иностранных наемников, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников», — написала пресс-служба ведомства.

Кроме того, в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны также сообщило об уничтожении силами ПВО за сутки 41 БПЛА и перехвате трех управляемых авиационных бомб JDAM, семи противорадиолокационных ракет HARM и четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее группировка «Юг» сообщила, что улучшила свои позиции по переднему краю в районе Авдеевки на донецком направлении.



«Активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка ДНР», — говорилось в сообщении.