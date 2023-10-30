АТОР предложила рейсы для вывоза туристов из Дагестана

АТОР предложила вывезти туристов из Дагестана через Грозный и Владикавказ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На фоне закрытия аэропорта Махачкалы туристам, которые остаются в Дагестане, предложили вернуться домой через Грозный, Владикавказ и Минеральные Воды, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, «Аэрофлот» перенаправил рейсы 30 октября в Грозный, Red Wings — во Владикавказ, туристам обеих компаний обеспечат бесплатный трансфер в Махачкалу.

«Победа» отменила три рейса 30 октября и предложила возврат средств или изменение даты перевозки до 20 декабря. «Уральские авиалинии» и Smartavia перенесли взлеты на 31 октября. Nordwind отменила рейсы на 30 октября, предложив на выбор возврат денег, перенос на другие даты или пересадку без доплат на рейсы в Грозный, Владикавказ и Минводы.

Для вылета туристов из Дагестана в АТОР пообещали помочь с трансфером в аэропорты прибытия рейсов.

Трансфер из Махачкалы в Грозный займет около трех часов, во Владикавказ — не менее четырех-пяти часов, в Нальчик — около шести часов, в Минводы — около семи часов.

В ассоциации рассказали, что в Дагестане находится несколько тысяч организованных туристов, число самостоятельных путешественников может быть в два-три раза больше.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что ситуация пока не повлияла на турпоток, однако «нанесла существенный ущерб туристическому имиджу Дагестана как спокойного и безопасного направления».

В ночь на 30 октября в аэропорт Махачкалы прибыла толпа, которая заблокировала международный терминал, а позднее прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Беспорядки начались из-за информации о прилете регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа.

В Росавиации сообщили, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 2:59 мск 31 октября.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.