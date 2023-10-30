Роспотребнадзор проверит массовую кишечную инфекцию в роддоме в Чите

Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов Городского родильного дома № 1 в Чите. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Кроме того, ведомство также проверяет организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компанию «Медфуд».

«Приняты меры по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди пациентов родильного дома и персонала», — говорится в сообщении.

В начале июля кишечной инфекцией заразились семь человек в спортивной школе «Тея» в Хакасии. Среди заболевших пятеро детей. Была организована дезинфекция помещений пищеблока и мест общего пользования.