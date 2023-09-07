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У 17 учеников школы в Петербурге выявили кишечную инфекцию

Роспотребнадзор: у 17 учеников школы в Петербурге выявили кишечную инфекцию
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Учащихся школы № 608 Кировского района Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение после того, как у 17 учеников обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Не все заразившиеся попали в больницу, госпитализированы 13 человек. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины и очаги возникновения инфекции.

Как рассказали в ведомстве, питание в учебном заведении обеспечивает АО «Комбинат питания «Кировский». Единственным акционером комбината является администрация Санкт-Петербурга.

«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания АО «Комбинат питания «Кировский», — говорится в сообщении ведомства.

В июле кишечную инфекцию выявили в дошкольных учреждениях Орска. Бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех—шести лет. Все они воспитанники различных детских садов города. Причиной возникновения инфекции в Минздраве назвали йогурт Новотроицкого молокозавода.

Теги
Роспотребнадзор Санкт-Петербург школьники кишечная инфекция
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